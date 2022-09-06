相對剝奪感！民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，繼日前公廁政見宣傳影片「偷窺」被砲轟後，昨(5日)又遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，競辦工作人員中有多位「政二代」在列。媒體人朱凱翔今(6日)在《大新聞大爆卦》節目指出，綠營公然用競辦及數發部等職缺當網軍訓練班，這樣的機會一般年輕人無法擁有，勾起年輕選民心中最不爽的那一塊，才是綠營不願意大方面對質疑的原因。

朱凱翔表示，「這份名單對國民黨根本是天上掉下來的禮物，這份名單只要放在旁邊，把他們的身分加註出來之後，就是所有20~29歲年輕人心中最軟的那一塊，在這份名單裡全部都講完了。你仔細去看這份名單，包括那些兒子女兒的，關於政二代，民進黨不同的人就用不同的方式，三段去辯護這件事情。」

「第一個，就說你侵犯隱私。」朱凱翔說，「今天林楚茵甚至跳出來說這是水門案的翻版，這根本就神經病，你內部一個分機表有什麼大不了的？我們跑新聞的很多局處，甚至公布在網站上面。你是有什麼見不得人的？這種很低階的，我們就不討論它。」

朱凱翔指出，「另外一種就講：蔣萬安是政三代啊！拜託，如果政三代的話，他就從蔣經國開始算起，蔣萬安是個庶子、庶孫耶，他其實也沒受到蔣經國什麼庇蔭。你說蔣孝嚴有沒有？可能有一點。他(蔣萬安)是自己在立委初選中擊敗羅淑蕾耶，羅淑蕾是現任、連任的立委，他是擊敗她，才獲得參選立委的機會。他選過兩次，別忘了2020年被民進黨全黨加持、當成金孫在捧的吳怡農，被他打敗了耶，你有什麼資格說他是躺著選啊？」

「第三種是說，這些人沒把爸爸掛在嘴巴上，在民進黨都是從基層幹起。」朱凱翔強調，「這顯然也沒有理解一般民眾在想些什麼，不是說你是不是從基層幹起，而是一般人無權無勢，我爸不是什麼某某某的，我連從基層幹起的機會都沒有啊！你說他們在民進黨裡還是要端茶水、搬桌椅啊什麼的，是啊，一般人連這個機會都沒有啊！」

朱凱翔說，「這剛好會讓人想到數位發展部，211億預算找600個人，(其中)300個人要搞約聘，到底是什麼人可以去做這個數位發展部啊？大家就在講啊，就已經在懷疑你民進黨拿來養網軍、1450訓練班，不是匪軍啊，全部搖身一變當官軍啊！拿政府的餉，在做1450的事情啊。誰可以去？大家不知道門路啊，都在想你民進黨是不是要塞自己的人去，你現在這不就證實了？為什麼你可以去，別人不可以？你有公開招嗎？競選總部是這樣，數發部一定也是這樣啊，你每一件事都勾起所有民眾或年輕人心中最不爽的那一塊。」