民進黨台北市長候選人陳時中近期風波不斷，在爆出政策宣傳片有偷窺畫面與「政二代艦隊」爭議後，上周參訪月嫂訓練班又被發現抱小孩姿勢不對且兩眼無神，挨酸「換人設累了」。前立委郭正亮分析，這些動作代表陳時中想爭取35歲以下年輕選民的選票，但也間接說明在此族群他的支持度流失很多。

郭正亮昨（11）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，陳時中參訪月嫂訓練班，就是想要爭取年輕夫婦的票，但他抱小孩的畫面反而像是「阿公抱孫子」，且很少有人在爭取年輕夫婦選票時會用此方法，因為很怪。

另外，郭正亮指出，陳時中跟蔣萬安不同，並非年輕爸爸，蔣雖然有一陣子常跑親子議題相關行程，但由於去年他剛迎來第二個小孩，因此很容易與該議題連結，但陳時中的訴求與連結則是不明。

接著郭正亮提到，陳時中35歲以下選民的支持度流失很多，而民進黨研判許多流失的選票都跑到無黨籍候選人黃珊珊那，所以打了兩張年輕人牌，包括造訪同志酒吧與公廁全面改設免治馬桶宣傳影片，但都打歪了。