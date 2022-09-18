柯文哲連續2週來中部為黨提名市議員參選人助選，媒體詢問是比較擔心中部的選情嗎？（陳世宗攝）

民眾黨主席柯文哲今天在台中輔選，被問到苗栗縣有可能藍白合嗎？柯文哲說，「跟誰都可以合作」，政治是動態的平衡，為什麼只講藍白合，他綠白合的經驗還比較多。每次人家問到這個題目的時候，「我都講說我綠白合的經驗還比較多」。

柯文哲指出，苗栗藍白合，正確講法是，本來就朋友要多、敵人要少，我們跟誰都可以合作，只是說是合作什麼。再講，我們很努力爭取很多人的支持，倒過來有時別人也會爭取我們的支持，這種都是動態平衡，為什麼一定要講藍白合。

媒體問陳時中稱台北市把防疫責任推給中央審查有點不公平，當初第一波疫苗分配給雙北先10％的數量？

柯文哲說，第一點，到現在為止沒有人把責任推給中央，我不曉得他講這句話什麼意思，至於疫苗一開始，我倒是可以解釋，因為一開始時在去年5、6月的時候，事實上從統計數字上看起來，我們最近也把台灣每日確診人數做個分析，一般來講首都生活圈最早，再來才是台中和高雄會第二波，再來才是其他城市，首都生活圈會比高雄早2至3個禮拜，看那個每日確診曲線。

柯文哲表示，去年一開始時，雙北疫情最嚴重，所以疫苗集中先打，這本來就完全符合公共衛生的戰略，所以我覺得沒有什麼值得拿出來講，當時就是雙北疫情比較嚴重，所以優先分配疫苗是正常的事。