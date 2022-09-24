國民黨新竹市長參選人林耕仁24日一早參加活動，針對綠營猛攻高虹安，柯文哲直接下令民眾黨團強力回擊，林耕仁表示，一個黨為了延續執政，另個黨為了2024大選，誰心中真的有市民？他也認為，高虹安面對爭議不斷逃避，絕非市長該有的格局。

林耕仁24日在市議員陳治雄、吳青山、蕭志潔、議員參選人張文興等人陪同下，參加由國際排舞運動協會舉辦的「全民運動幸福久久嘉年華會」活動，林耕仁表示，新竹是年輕有活力的城市，也承諾當選後會全力推廣各項運動，打造全齡式的運動城市。

針對綠白互咬，柯文哲下令反擊，林耕仁則說，選舉選成這樣，大家都失望且心寒，噴口水、飆眼淚，不僅拉低格調，也傷害民主精神，參選人的政見看不到，市政願景全消失，「還以為還在台灣剛開放投票的年代」。

林耕仁也說，現在的新竹市，一個黨為了延續執政，另個等為了2024大選，民進黨和民眾黨都把新竹當成培養政治明星的地方，誰心中真的有市民？他認為，兩黨都對不起市民和民主，應該被市民唾棄。

至於高虹安近日負面聲量似乎有增加，林耕仁說，選舉過程聲量變化很正常，但重點是面對負面事件的態度。他也說，看到高虹安在立法院，不回應問題還反拍媒體，且包括為何論文參考文獻「事後加工」？為何先前去高中參訪，卻說是「鼓勵學生」？至今仍未正面回答。