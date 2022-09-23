民眾黨新竹市長參選人高虹安近來爆出「戰校」爭議，遭民進黨猛攻。台北市長柯文哲昨以「惡霸性侵說」為高虹安抱屈，對於是否失言應道歉？柯文哲今以葛特曼事件為例，強調因自己感同身受而用詞強烈。

柯文哲今前往台北參與式論壇，媒體詢問是否失言要道歉？柯文哲說，台灣社會不可以成為一個不公平的社會，今天要譴責的是加害者的施暴，怎麼會是受害者的反抗？高虹安在當時拿博士學位的時候也不是什麼政治咖，只是一個普通老百姓，從台灣到美國念書，相信她辛辛苦苦拿到博士學位，不要說是珍惜，都引以為傲。

柯文哲說，現在抹黑她抄襲，且太過份的是，那簡直是動用國家力量在修理她，新聞先出來，再來網路1450，再來名嘴，然後循環再擴大，高虹安短短2天的網路聲量比民進黨台北市長參選人陳時中一個禮拜加起來還多，這太過分。

柯文哲說，「我為什麼用詞這麼強烈？感同身受。」他在2018年選台北市長連任的時候發生葛特曼事件，他在台大當醫生30年，自認為是一個好醫生，結果抹黑他買賣器官、葉克膜活摘器官，其他不講就算了，還講葉克膜他就更火大。

他強調，這個社會不可以是只有再批評受害者反抗，真正要譴責的是加害者的施暴。

媒體追問，這不算失言？柯文哲仍不認失言，強調「我只是比喻用詞強烈而已」，對高虹安來講，她辛辛苦苦拿到一個學位，本來是要引以為傲的，這種網路攻擊、電視台轟炸，已經不是言詞霸，是人格毀滅，是對人生最大的攻擊。

外界分析，柯文哲失言是故意吸引炮火，柯文哲指出，選舉當然有攻防，但選舉也要符合人性，哪有說被人家欺負都完全不反應，哪有那回事。「我覺得用整個國家力量修理一個女生，這不是一個公平的社會。」