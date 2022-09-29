新竹市長選戰，國民黨參選人林耕仁、民進黨參選人沈慧虹、民眾黨參選人高虹安等3人競逐。入口網站「Yahoo奇摩」22日起針對「你看好誰當選新竹市長？」進行網路民調，截至29日晚上10點，已有逾3.11萬名網友投票，高虹安以36.4%暫時領先沈慧虹的9.8%，其中林耕仁，沈慧虹相當接近。不過最令人意外的是，不知道／沒意見的人竟高達40.3%。

入口網站「Yahoo奇摩」22日起針對「你看好誰當選新竹市長？」進行網路民調，截至29日晚上10點，已有逾3.11萬名網友投票，高虹安以36.4%領先，沈慧虹為9.8%、林耕仁8.6%，其他有4.9%，但是不知道／沒意見的人居然高達40.3%。

該民調也問到，「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」認為一樣重要的高達51.9%；39.1%的網友則認為經歷重要；3.0%認為都不重要；僅2.8%的網友認為學歷重要， 3.2%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「 你認為參選人的學歷會產生加分效果嗎？」進行調查，有50.2%的網友認為加分一點，20.5%認為不太加分， 13.1%認為加分很多，10.1%認為完全沒加分，6.1%的網友則表示不知道／沒意見。