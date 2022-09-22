民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被爆論文抄襲後，召開記者會說明澄清。（資料照，高虹安提供／王惠慧新竹傳真）

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被爆論文抄襲，開記者會說明時卻意外引起歧視學歷爭議，並在昨（21）日接受專訪時落淚，中途離席冷靜。台北市長、民眾黨主席柯文哲今表示，高虹安畢竟還年輕，所以會覺得委屈，就像是惡霸、流氓要性侵一個女生，女生為了抵抗咬對方一口，卻反被質疑為什麼要咬人。

柯文哲指出，高虹安辛辛苦苦到美國念博士，卻被造謠說論文抄襲，且在她出示校方證明其論文沒問題的證據後，媒體報導篇幅卻都不大；柯好奇，為什麼都沒人去質疑爆料此事的媒體，以及後續名嘴與1450轉移焦點、把話題帶到高「戰學校」之操作手法。

而跟據《美麗島電子報》的最新民調顯示，在新竹市長選戰方面，高虹安的支持度先藍綠，外界認為，可能就是因為這樣，競爭對手才會抓住高的失言爭議猛打；柯文哲對此認為，台灣選舉從來不會比政見，就是在打口水戰，無論台北、新竹都一樣。