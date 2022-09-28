新竹市政府於28日教師節這天，於新竹孔廟舉行紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮，全程遵循三獻古禮，由新竹市代理市長陳章賢擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意，感念其對於教育後進不遺餘力。

釋奠典禮在莊嚴且肅穆的鐘鼓樂聲中展開，市府團隊與各界賢士遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節，現場氣氛莊嚴肅穆。

祭孔大典也請來宏宗聖堂道學院眾道親擔任禮生、三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出，並配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，向孔子表達崇敬與讚頌之意。

典禮完成後，市府也按照往例，贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線及代表勤學聰明的芹菜及蔥，以及考試用2B鉛筆取代傳統毛筆作為智慧筆，贈送給現場觀禮民眾。

陳章賢說，培養一個人的品格涵養，最重要的就是教育，每逢教師節遵循古禮舉辦祭孔大典，以表崇敬贊佩之意，去年受疫情影響縮小規模，今年恢復以往規模盛大舉辦。他也感謝第一線教師們，為培育下一代無私的付出，感謝各位堅守教育崗位的辛勞。

他也表示，市府長期重視教育工作，自前市長林智堅上任後推動3大改革，包括投入逾59億推動新校園運動興建與改建校舍，並達成「班班有冷氣」，也創全國之先達成校園無線網路建置百分之百，並投入6000萬元添購圖書。