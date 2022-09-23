資深媒體人黃光芹昨天直言，若民進黨台北市長參選人陳時中當選，媒體人周玉蔻將成「背後靈」。台北市長柯文哲直言，用網軍跟名嘴治國遲早會遭到報應，「票投陳時中就是支持周玉蔻」。
柯文哲今天說，這是不正常的國家，他每次都講說，用網軍跟名嘴治國遲早會遭到報應。
柯表示，哪有人家問指揮官王必勝要不要開放邊境，周玉蔻先講，王必勝說目前沒這規劃，再上節目說10月要開放邊境，「我看中央疫情指揮官換周玉蔻算了」。
他酸「我直接講，票投陳時中就是支持周玉蔻」。
資深媒體人黃光芹昨天直言，若民進黨台北市長參選人陳時中當選，媒體人周玉蔻將成「背後靈」。台北市長柯文哲直言，用網軍跟名嘴治國遲早會遭到報應，「票投陳時中就是支持周玉蔻」。
柯文哲今天說，這是不正常的國家，他每次都講說，用網軍跟名嘴治國遲早會遭到報應。
柯表示，哪有人家問指揮官王必勝要不要開放邊境，周玉蔻先講，王必勝說目前沒這規劃，再上節目說10月要開放邊境，「我看中央疫情指揮官換周玉蔻算了」。
他酸「我直接講，票投陳時中就是支持周玉蔻」。
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