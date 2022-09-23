民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」，她為此鞠躬致歉，仍遭綠營砲轟「戰學歷」、「菁英主義」。一份最新民調卻顯示，高達52.9%民眾認為「經歷和學歷一樣重要」，更有高達67.9民眾認為學歷會對候選人產生加分效果，高也以41.9%看好度大勝藍綠候選人；民調反映相當程度的民情，可見多數民眾仍相當重視學歷，綠營恐失策。

《Yahoo奇摩》自22日起針對高虹安所引發的學歷爭議進行網路民調，截至今（23）日早上7時30分，已有5100人參與投票。在「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」這題，認為一樣重要的民眾有52.9%、認為經歷比較重要的有37.3%、都不重要3.7%、學歷3.4%、不知道／沒意見2.7%。

針對「你認為參選人的學歷會產生加分效果嗎？」認為加分一點的民眾為49.8%、不太加分18.7%、加分很多18.1%、完全沒加分9.0%、不知道／沒意見4.4%。認為「加分一點」與「加分很多」的民眾合計為67.9%，可見絕大多數民眾仍相當重視候選人學歷。

至於「你看好誰當選新竹市長？」高虹安獲得41.9%、不知道／沒意見31.7%、林耕仁11.7%、沈慧虹11.0%、其他3.7%。