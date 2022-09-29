資深媒體人周玉蔻近期風波不斷，先是扯前中國小姐張淑娟涉及緋聞案，後更在北檢門口與國民黨台北市議員王鴻薇大吵一架。前立委沈富雄表示，周原本打算打擊國民黨候選人蔣萬安的選情，但此舉卻反而讓蔣穩住，因此他預言，若到年底九合一大選投票前沒什麼大事，那麼台北市與新竹市的選情將大勢底定。

周玉蔻27日在其節目情緒失控爆哭，痛批國民黨台北市長候選人蔣萬安用「小倆口」形容她與民進黨候選人陳時中的關係，對此陳昨（28）日受訪回「有一些候選人也要注意自己的口德啦！」然而陳時中曾形容蔣萬安參選後像「乩童」，此說法也引起網友們大為不滿，因此他今受訪向蔣道歉。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》表示，他認為現在北市與竹市選情「大勢底定」，若從現在算起到投票前沒發生什麼大事的話，那麼蔣萬安將贏得台北市長寶座，新竹市長選舉則將由高虹安獲勝。而當主持人問到「『大勢底定』與周玉蔻是否有關聯性」時，沈則直言周玉蔻是「雪上加霜」，沒有周「也是大勢底定」。

沈富雄指出，「大勢底定」的論點跟他判讀台北民調的基本主軸、理論基礎是一致的，由於大部分的人都認為黃珊珊會瓜分到藍營的選票，因此許多專家與分析師都預測只要黃珊珊的支持度超過20%，蔣萬安的選情「就死了」，但自己有看到民調中提到黃珊珊吃到較多綠營的選票，「大概是10%比4%」。

沈富雄分析，這次有許多偏綠的選民「不要陳時中」，在也不願投給國民黨的情況下，因此轉向支持黃珊珊，同時沈也預言，不管局勢怎麼演變，這群人在投票前最後幾天，「再回到陳時中（陣營）的可能性不大」。

最後對於周玉蔻猛攻蔣萬安一事沈富雄也提到，周本來是要打蔣萬安、讓蔣的支持度下跌，但結果與預期相反，此舉雖然沒辦法讓蔣萬安的得票上升多少，但起碼讓蔣的票與支持度穩住了，若是如此，黃珊珊與陳時中的民調將會是「互為上下」，而只要黃的支持度維持在17%到20%之間，「陳時中就出局了」。