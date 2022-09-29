中廣及蓋洛普徵信公司26日發表最新民調，在桃園市部分，民進黨歷經前新竹市長林智堅論文遭雙殺事件後，民進黨參選人鄭運鵬仍以24.77％領先、國民黨參選人張善政居次21.38％，無黨籍參選人鄭寶清僅4.49％。鄭寶清最終能逆轉選情？港媒則提出包括社會掀起討厭資深媒體人周玉蔻浪潮等4關鍵分析。

鄭寶清宣布參選桃園市長後，桃園選戰正式形成「四腳督」局面，許多民調卻顯示出，鄭寶清參選似乎未衝擊到藍綠選情。即便如此，鄭寶清陣營仍積極招攬人才進駐，南北成立競選總部，此外，鄭也鼓吹台灣第二次民主運動、發表新黨外運動宣言，期待十月能開始拉高民調。

針對鄭寶清團隊評估十月可以絕地大反攻，港媒《中評社》分析4關鍵。首先，前桃園農田水利會會長黃金春接任競總主委，全力動員桃園市農民輔選，民進黨前主席許信良胞弟、前綠委許國泰接任總幹事。此外，鄭寶清發起新黨外運動連線，前紅衫軍倒扁大將莊嚴則擔任召集人。莊嚴被賦予點燃新黨外運動連線使命，選戰策略就是在全台掀起熱潮，最終流回桃園。

第二，該評論認為，鄭寶清宣布登記參選時，便遭資深媒體人周玉蔻指控拿中共的錢，故意抹紅成中共同路人，如今社會掀起討厭周玉蔻浪潮，鄭寶清以自己親身慘痛經驗批評周玉蔻，恐更具說服力。第三，藍綠民調加起來不超過五成，另外五成都是鄭寶清可去爭取的地方。第四，桃園市陸續有重大工程被爆出紕漏，桃園市長鄭文燦執政神話被戳破，恐不利鄭運鵬。