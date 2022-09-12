清冠一號公費使用對象限縮引發民怨後迅速修正，傳出會有所改變與民進黨台北市長候選人陳時中有關，昨（11）日上午他坦承曾與疫情指揮官王必勝討論疫情，下午又急速改口稱已經很久沒跟王必勝聯絡，引起議論。國民黨立委賴士葆也質疑，陳時中回去干涉防疫事務，難道是選務太輕鬆嗎？

衛福部於9月8日發文給各醫療院所，指出自15日起，清冠一號公費對象限縮為高風險族群，引起醫界不滿，甚至傳出中醫師醞釀要在陳時中後援會成立大會上嗆聲給陳難看，讓陳時中要求王必勝進行修改，相關政策才大轉彎。

陳時中11日上午坦承，確實有與王必勝見過面，並就相關問題有所討論，雖然事後其競選辦公室解釋並非針對清冠一號放寬一事，而是指平常見到面時會就防疫議題交換意見，但陳時中已被酸是地下部長、地下指揮官；下午陳出席競選市長中醫師後援會成立大會時，再度被問到相關問題，他火速改口說沒有聊清冠一號，而是政策應該以人為本，甚至稱自己已經很久沒跟王必勝聯絡了。

對此，賴士葆昨晚在臉書表示，「陳時中早放棄防疫事務辭職參選台北市長了，現在又回去干涉防疫事務幹嘛呢？」且雖然陳事後撇清稱並非干涉清冠一號業務，但他實際上也沒有提出對台北防疫的新見解，酸「還是選務太輕鬆回去泡茶敘舊？」