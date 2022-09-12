慈濟基金會執行長顏博文日前受訪時披露，去年採購疫苗期間曾接到政商界大老的電話勸他不要浪費力氣。對此，時任衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中強調，自己不是瘋子、當初沒有擋疫苗，國民黨台北市議員徐巧芯則諷刺道，陳應該是把人民當作健忘的傻子。
陳時中今（12）日前往廣照宮參香，在宮內與當地人士、議員談到採購疫苗的爭議時，脫口「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題！」「你看我是瘋子嗎？」等話，並透過麥克風播放到宮廟外，引發熱議。
徐巧芯針對此事在個人臉書表示，「陳時中是不是瘋子我是不知道，但我確定他把人民當成健忘的傻子。」並在留言區附上去年陳閃避採購BNT疫苗話題的圖片。
看了徐巧芯的說法，許多網友表達贊同，「整個民進黨都把人民當作傻子。」「這個政府向來不會解決問題，只會想辦法讓人民忘記問題。」「台北要選這種人當市長？別鬧了。」此貼文發出後一個小時，就已獲得近3000個讚與250多則留言。
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