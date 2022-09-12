陳時中再澄清沒擋疫苗 蔡壁如狠嗆：政策都變笑話

對於去年民間企業採購BNT疫苗有無遭受阻擋？民眾黨立委蔡壁如說，去年大家都很清楚，衛福部要求八項文件，「這不是阻擋什麼才是阻擋？」到底他有沒有擋疫苗，社會都知道！民進黨就是一再挑戰社會對民間企業像是慈濟、台積電的公信力！

民眾黨立委蔡壁如今（12）日接受訪問時指出，去年慈濟和民間企業買疫苗，後來證嚴法師認為不能再等下去，跟總統視訊之後，總統才說好，會完全配合民間買疫苗。

蔡壁如直言，到底有沒有阻擋買疫苗這件事，其實去年大家都很清楚，衛福部要求八項文件，「這不是阻擋什麼才是阻擋？」到底有沒有擋疫苗？社會都知道。

蔡壁如強調，陳時中到底有沒有擋企業買BNT？另外是否有上海復必泰這幾個字，就不願意讓它進來？這是很清楚的，只要有復必泰，他們意識形態作祟，而犧牲國人健康。

蔡壁如批陳時中一直在說謊，他帶著謊話要出來選台北市長。為何推出每一個政策都變成笑話？因為他身上有太多謊話。一個人帶著太多的謊話來競選台北市長，就會卡卡的，所以每講一個政策都會是一個笑話。蔡壁如不滿地表示，民進黨就是一再挑戰慈濟、台積電的公信力！

蔡壁如更披露，去年7月給高端EUA的時候，二期是沒有完成的，所以他公開說一年內會補高端的保護效益給立法院。過了一年去跟他要，他居然說是商業機密，三期試驗也沒有報告，「我當然去監察院舉發陳時中瀆職」。