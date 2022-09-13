疫苗爭議再起，究竟政府是否有意卡民間採購疫苗，儼然成為台北市長選戰攻防焦點，衛福部前部長、民進黨候選人陳時中罕見動怒稱「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」。對此，中廣董事長、戰鬥藍組織領導人趙少康今（13）日就抓包陳時中的言論，認為「陳時中不但沒瘋，政治歪腦筋還清楚的很，他擋疫苗的原因有二」，引發討論。

趙少康今日在臉書上PO出一篇「陳時中沒瘋，只是無能」的文章表示，陳時中為了撇清當時卡BNT的責任，情急之下重話出口說他「瘋了才擋疫苗」，但趙少康認為，「陳時中不但沒瘋，政治歪腦筋還清楚的很。因為當時蔡政府就是買不到疫苗，如果真的讓民間企業、慈濟買到，不就代表政府很無能嗎？」

趙少康坦言，陳時中擋疫苗的原因有二，一是為了不讓民間團體、企業印證蔡政府搶購疫苗的無能及無作為，第二是意識形態治國，逢中必反，所以當初的荒唐作為如今都變成迴力鏢打在陳時中身上，他為了自己的選情，除了抵死不認也別無他法。趙少康更說，就算蔡政府千方百計的阻撓，最後民間從簽約到到貨只花了3個月，足足比政府快了5倍，價格很可能還比陳時中買到的便宜，恰恰證明了蔡政府就是無能。

趙少康也提及，最後蔡政府還要規定瓶身不可以有「復必泰」包裝，再一次增加疫苗採購的難度。直到最終疫苗到貨時，蔡政府還要先派人上飛機把「復必泰」的布條拿掉，政治操作的小心思全被民眾看在眼裡，實在既無能又可笑。趙少康最後更猛轟「蔡政府不但毫無反省之心，還很不要臉，眼看擋不住疫苗，乾脆說『是我讓你們進來的，功勞是我的』，甚至還用話術大內宣，無所不用其極的收割，把人民的利益、健康與生命安全視作兒戲，把民進黨的政治利益凌駕於全民的利益，實在很可惡」，趙少康強調「這樣的政府完全沒有資格繼續執政，唯有在年底的選舉給民進黨一個教訓，才能讓民進黨學會謙卑」。