東洋(4105)與中華奧會合作攜手照顧選手健康，由東洋提供1000劑細胞流感疫苗予體育界。東洋董事長林全表示，去年台灣在日本奧運裡奪下更多的獎牌，帶給台灣民眾喜悅和榮譽感，希望透過今天的活動，讓運動員活力與健康的形象，帶動更多的人施打流感疫苗。

林全說，南半球國家已經出現新冠與流感病毒「雙疫夾擊」的威脅，這對經常要出國爭取榮譽的選手也是不小的心理壓力，為了讓選手安心，公司響應奧會運動科學理念，將目前製程最先進、不容易產生變異的東洋細胞流感疫苗提供給選手，感謝奧會搭橋讓企業善盡社會責任，一同保護選手，讓選手安心備戰。

中華奧會主席林鴻道表示，今年欣逢奧會成立百年，很榮幸與台灣東洋共同合作，積極以科學化的方法為運動員增強體能、健康、營養，才能突破瓶頸、精準提升運動實力，爭取賽場上的最佳表現。運動帶來健康，疫苗也是追求健康，二者雖然手段、方式不同，但終極目標完全一致，林鴻道主席代表體育界感謝台灣東洋提供流感疫苗力挺選手，期許大家共同努力，幫助選手締造更好的成績。

隨疫苗科技不斷發展，對應病毒株的能力也愈來愈精準。美國CDC指出，H3N2的病毒株變異頻繁，流感疫苗的病毒株在雞胚培養製造過程可能會產生雞蛋適應性突變，降低對H3N2病毒株的保護力，不過採用細胞培養病毒株的流感疫苗並沒有這樣的問題，仍可精準複製相同的病毒株。

中央流行疫情指揮中心預測，9月新冠病毒Omicron BA.5的疫情恐達高峰，疾管署莊人祥副署長上週表示，9月第二週CDC就收到50個流感的個案，黃立民名譽理事長更強調，台灣的流感一般是11月才來，若流感提前到，強烈暗示我們今年疫情幅度不小，一旦減少手部清潔頻率、不戴口罩、沒有保持好社交距離，就容易形成免疫負債、爆發大流行，因此在疫情升溫前就要超前部署、及早接種流感疫苗，有助於同時降低感染新冠病毒的風險，也能降低重症和死亡機率。