突然冒出一堆痣要小心了！大陸杭州一名54歲婦人陪閨蜜去看皮膚科，對方很擔心臉上的老人斑，但醫師卻說那是正常皮膚現象，反而轉而關心她臉上的痣，並建議她進一步做個檢查，沒想到這一檢查，竟然查出她罹患了基底細胞癌。

綜合陸媒報導，大陸浙江省杭州桐盧地區，一位54歲的李姓婦人今年中秋回老家過節的時候，認識30年的好閨蜜來家中拜訪，兩人聊天的過程中，閨蜜提到自己臉上的老年斑似乎越來越多，為此感到有些害怕，因此想去找醫師檢查一下。

李姓婦人表示，中秋節以後，兩人找了時間一起去看皮膚科，沒想到檢查過後，閨蜜臉上的老年斑其實只是正常的生理現象，反倒是自己臉上的痣有問題。起初醫師問起她臉上的痣的時候，她還愣了一下，隨即就笑著回答說「臉上的痣已經很多年了，而且有些還是做飯被噴濺起來的油燙到的！」怎料，醫師聽了卻皺眉建議她做個檢查。

李姓婦人指出，進一步檢查發現她臉上的痣，其實是皮膚科很常見的惡性腫瘤「基底細胞癌」，讓醫師感嘆說「好險你來得早！」而手術過後她的恢復狀況良好，並沒有影響到外貌，但這樣的結果，也讓她心有餘悸地說「現在想想都很害怕，幸虧醫生經驗豐富，一眼就看出問題，否則後果不堪設想。」

杭州市第一人民醫院皮膚科醫師鍾劍波表示，基底細胞癌是最常見的皮膚腫瘤，常見在中年以上、膚色較淺的成年人，尤其是從是日曬較多的戶外工作者，好發部位包括臉部、耳朵、手臂和前臂等。

鍾劍波也說，基底細胞癌在臨床上可以分成5種類型「結節型、淺表型、硬化型、色素型、纖維上皮瘤型」，其中又以結節型最常見，由於華人的基底細胞癌多是呈現黑色或褐色，所以發病早期的時候，很容易被誤診為色素痣，恐延誤最佳治療時間。提醒民眾，當臉部或是鼻子出現快速便大、型狀不規則、凸起、搔癢、顏色與膚色不同、疼痛、傷口久而不癒、感染與糜爛的小疙瘩的時候，建議立刻就醫。