孩子是夫妻愛的結晶，幫小孩取名字時，多少在賦予了父母的期待與祝福，所以許多家長都十分謹慎去做決定，不過一對夫妻卻因此間字離婚！一名人妻透露與老公已說定了女兒的名字，怎料報戶口後，雖名字唸法相同，但老公並未照原先說定的字上報；事後人妻才從朋友口裡得知，原來此名為老公前女友的名字，讓她崩潰提出離婚並催著對方簽字「不要耽誤我找下一春！」。

人妻氣炸老公將女兒名字取為前女友名字。(示意圖/翻攝自達志影像)

一名女子在Dcard發文表示，自己近期剛生下女兒，夫妻經討論後決定將孩子取名叫「子怡」，到報戶口當天原PO也多次提醒老公「別填錯了女兒的名字」，怎料戶口報完後，卻不是原先說老的「子怡」而是想填錯都難的「紫頤」，讓原PO非常不滿追問老公！沒想到對方竟不以為意，認為「紫頤」這名字很美，所以才臨時做出這樣決定，讓原PO無法接受，覺得身為孩子母親，先生這樣做感覺很不被尊重。

一波未平一波又起，事後原PO從閨蜜那裡得知，原來老公前女友就叫「紫頤」，是老公就讀大學的學姐，當時男方為追女方還花了約3年的時間才成功，不過這得來不易的感情維持了近2年半，女方拋出一句分手訊息後就從此消失了。

原PO認為一次欺騙就足以影響日後相處，決定與丈夫離婚。(示意圖/翻攝自達志影像)

雖老公在上一段感情中是受傷害的一方，但聽在原PO耳裡卻難以接受，傻眼問道：「到底誰會用前任的名字給孩子取名啊？」因此堅決向老公提出離婚，此事還鬧到全家都知道，不過大姑得知背後真相，也很贊成原PO決定，使原PO感動表示「如果真離了...唯一捨不得的大概也就是他們！」；最後原PO也委屈提到「有過一次的欺騙，我以後就無法再相信他了，勉強在一起也是種折磨」，只希望對方也能趕緊簽字「也不要耽誤我找下一春！」讓生活早日恢復平靜。常聽到「一日夫妻百日恩」從向識到結婚多麼不容易，對於過去的回憶就讓它過去！要做的就是好好珍惜眼前的緣分，這是對自己及對現任負責任的表現。