中華拔河隊選手在荷蘭參加2022年世界室外拔河錦標賽發揮最佳實力，於當地時間17日奪得女子500公斤組錦標賽金牌。總統蔡英文總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

荷蘭2022年世界室外拔河錦標賽，當地時間9月17日開始進行錦標賽級別第1天賽程，中華拔河隊選手目前戰績為女子500公斤組獲得第1名、青少年男子560公斤組獲得第2名、U23男女混合560公斤組獲得第3名及男女混合580公斤組獲得第5名的成績。

2022世界室外拔河錦標賽是今年伯明罕世界運動會後首場重要國際拔河賽事，中華隊選手發揮對於拔河的熱情與執著，經歷長期的嚴格訓練，在國際舞台再次展現平日揮汗苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績。

荷蘭時間9月18日將開始舉行錦標賽第2日賽程，中華隊預計參與U23男子600公斤組、U23女子500公斤組及女子540公斤組賽事，教育部體育署表示，國內參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。