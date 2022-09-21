削減支出 Gap正裁撤約500個職務 23:332022/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國服裝零售商Gap在20日證實，由於銷售持續下跌，和結束與饒舌歌手Kanye West的服飾品牌Yeezy合作，正裁撤約500個包含開放式職缺的工作職務以削減支出。裁員對象主要是針對在舊金山、紐約與亞洲的辦公室和其他不同部門。 陸Q2雲端服務支出增至73億美元 阿里居首 長照經費衝高 明年近650億 蝦皮裁員潮襲向中國 7分鐘會議傳達資遣消息 #削減 #Gap #裁撤 #支出 #職務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美期中選舉受惠股 商機誘人 04:102022/09/11 財經要聞 陸收支不平衡 改革財政、優化支出結構是關鍵 11:502022/09/12 兩岸 思考HK》英國式自由放任路線貽害香港（陳國祥） 16:222022/09/21 海納百川 陸大數據IT支出 2026達359億美元 04:102022/09/11 全球財經 新藥開發明朗 生醫中長線具潛力 04:102022/09/15 投資理財 看衰景氣 聯邦快遞撤銷年度財測 04:102022/09/17 全球財經 台東求愛不成鬧警所想搶槍 男警2大過免職 04:102022/09/17 財經焦點 台積資本支出 下半年躍增 04:102022/09/13 財經要聞 大陸8月稅收微增 單月增幅負轉正 04:102022/09/19 產業財經 通膨壓力加劇 英國本月恐再升息2碼 00:142022/09/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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