美國服裝零售商Gap在20日證實，由於銷售持續下跌，和結束與饒舌歌手Kanye West的服飾品牌Yeezy合作，正裁撤約500個包含開放式職缺的工作職務以削減支出。裁員對象主要是針對在舊金山、紐約與亞洲的辦公室和其他不同部門。