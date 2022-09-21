隨著通膨高漲、利率升高使經濟前景與營運展望蒙上陰影，又有一批美國企業傳出裁員消息，波音宣布今年擬在美國裁減約150個財務職位，以簡化公司結構，將更多資源集中投入於製造和產品開發上。服飾零售巨頭Gap宣布將裁撤約500名總部員工，而據傳高盛在亞洲、主要在大中華區已資遣25名員工。

受此消息打擊，周二Gap股價下挫3.26%，收在9.21美元，今年來股價已下跌48%。

波音表示，該公司將裁減IT和財務部門職員，但該飛機製造商也表示今年早些時候已經增聘約10,000名員工，尤其是擴大了工程與製造部門的人員招聘，以應對市場需求。

Gap周二宣布，由於Old Navy等品牌銷售乏力，以及為了守住利潤，公司將裁員約500名總部職員。

該公司表示，該公司將裁員，並取消目前一些部門的職缺，這波裁員主要針對位於舊金山、紐約和亞洲的辦公室。

上個月底，Gap以庫存過剩與銷售疲軟為由撤銷了全年財測。

根據監管文件，截至今年1月29日，該服飾零售巨頭擁有約97,000名員工，其中約9%為總部員工。

日前外媒報導，高盛可能在9月裁員數百人，成為第一家因交易量急凍而決定縮編減支的華爾街大行。消息人士透露，高盛決定恢復以往汰弱留強的傳統，每年將裁減至多5%績效較差的員工。

截至2022年6月底，高盛擁有約47,000名員工，若以最少裁員1%估算，到今年底可能有470人工作不保。

稍早前《彭博》引述消息人士報導，高盛在亞洲地區已經資遣至少25名銀行員，受到影響的包括在亞洲的股票、醫療保健、電信、媒體和科技等部門。

消息人士表示，依慣例高盛通常每年裁員約1%～5%，今年可能裁員約1%，且最快本周就可能展開行動。

高盛發言人對此表示，公司每年都會對全球資源進行戰略評估，並依據當前營運環境調整人力。」