無黨籍市議員候選人林文仲與里長候選人林詠興，25日成立聯合競選總部，熱情的民眾送上粽子、菜頭，希望「包中」帶來好彩頭。（張妍溱攝）

林文仲、林詠興聯合競選總部向樂成宮請出媽祖分身來總部坐鎮，祈求庇佑父子2人高票當選。（張妍溱攝）

台中市東區東英里長林文仲與兒子林詠興，今年攜手參選市議員及里長，25日成立聯合競選總部，向樂成宮請出媽祖分身來總部坐鎮，祈求庇佑父子2人高票當選，大批支持者擠爆會場，現場在舞龍舞獅、鑼鼓聲中，高喊「凍蒜！」父子2人攜手同台齊呼口號，請民眾支持。

現場林文仲的母親林張媚親自為兒子林文仲和孫子林詠興披上競選綵帶，熱情的民眾送上粽子、菜頭，希望「包中」帶來好彩頭，2人比出加油手勢，展現父子服務地方一條心，林文仲說，若當選市議員，並解決東南區停車位不足問題。

以無黨籍參選市議員，林文仲認為，原台中市已經20多年沒有無黨籍的市議員，無黨才是台灣的最大黨，不會被「黨意」綁架，因此他堅決以「無黨無派」的身分和東南區的「民意」站在一起，他的地方基層服務的經驗豐富，若當選進入市議會，為東南選區爭取更多建設，贏回東、南區建設的榮耀。

林文仲提到，他擔任里長從路燈不亮到自來水漏水，從長輩到毛小孩，服務內容包羅萬象，每次提出地方建設意見給相關單位卻僅得到「入案評估」回覆，讓他常有一種心有餘而力不足的遺憾，因此激發他站出來參選市議員。

林文仲為了地方服務「一條龍」，鼓勵兒子林詠興投入地方服務的工作，林詠興說，在大學時期就在父親里辦公室幫忙、協助里務工作，希望當選里長後跟隨爸爸的腳步持續為東英里服務。

國際同濟會總會長洪煥坤與會友前往支持，東區一些里長及樂成宮媽祖廟董事長郭松益等都到場祝賀。因林文仲13年前擔任成功國小家長會長時就熱心服務，成功國小校長曾娉妍說，林文仲多年來持續支持成功國小的師生，不求回報的付出、令人感動。