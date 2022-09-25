國民黨新竹市長參選人林耕仁競總化身藝廊！林耕仁競總於25日下午舉辦「藝術欣賞下午茶」，由新竹在地知名畫家鄭玉禧，分享創作理念和美學視野，發言人徐維遠表示，總部為開放空間屬於全體市民，今邀請鄭玉禧來介紹3幅作品，盼結合藝術與日常生活，推動城市美學。

上周林耕仁成立競選總部，不同於傳統競總僵化的風格，設置桌遊、遊戲器材，以及咖啡區，也掛上鄭玉禧的《高聳的山城》、《採橘的父女》、《葵花的生命》3幅作品，鄭玉禧是台灣詩人、作家及油畫家，作品《芳草迷樓》曾由台人梵諦岡修女李碧園複製原圖，掛在梵諦岡聖堂。

林耕仁先前提出「城市美學」政見，希望透過生活美學、城市景觀、環境色彩、公共藝術4大範疇，將城市公共空間的藝術、景觀、建設、與環境色彩共融，透過與環境進行深度對話，呈現舒適減壓的城市美學，療癒市民朋友的生活。

林耕仁也承諾，當選後將成立「城市美學委員會」，將邀請藝術家、建築師、設計師與市府跨局處代表擔任委員，針對公共工程、公共藝術、街道設施及生活景觀，提供美學諮詢，也將盤點閒置土地及建築物，結合在地藝術家成立城市美學推動平台，作為藝術創作場域。