開幕記者會上，特別邀請到學童體驗「智慧農業展示區」定植，把蔬菜育苗移植於定植板上。（北捷提供／游念育台北傳真）

現代人講究養生，台北捷運公司與欣興電子旗下公司欣鮮國際合作，在捷運南京復興站建置智慧農業展示區「Metro Fresh捷欣鮮」，運用高科技，突破天候、地理等限制，營造最適合植物生長的環境，在捷運站栽培無毒蔬菜，打造可食地景教育展示空間；約10餘坪空間，每年就可穩定生產1500公斤蔬菜。

北捷首座「智慧農業展示區」，選在人潮交織、松山新店線和文湖線2線交會的南京復興站B1轉乘通道層、5號出口下方位置，透明展示空間，宛如科技業無塵室，每個層架放置一格格水耕槽，導入通訊及自動化科技，即時掌握農作物生長環境；採用LED光源與工業等級的潔淨培育環境，嚴格控制溫度、溼度，讓蔬菜生長於純淨、健康、無污染的環境。

開幕記者會上，特別邀請到學童體驗「智慧農業展示區」定植，把蔬菜育苗移植於定植板上，可藉此細心觀察蔬菜生長變化，盼國小孩童學習安心食材、環境科技等環保知識，更象徵節能減碳、自然環保的概念從「栽培幼苗」做起。

北捷表示，未來「Metro Fresh捷欣鮮」所栽培的無毒蔬菜，也將提供販售，在南京復興站3樓展售區，還有販售蔬菜、生菜沙拉等產品，讓北捷的旅客能購買，價格雖然會比市面的菜價貴一點，但都是無毒和不受任何季節的影響，讓旅客吃到最新鮮的蔬菜。