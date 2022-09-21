墾丁國家公園管理處為響應世界清潔日，日前擴大舉辦淨灘活動，吸引560人次到後灣、後壁湖、大灣等10處海灘淨灘，總共清出637.85公斤的垃圾。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁國家公園管理處為響應世界清潔日，日前擴大舉辦淨灘活動，吸引560人次到後灣、後壁湖、大灣等10處海灘淨灘，總共清出637.85公斤的垃圾。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁國家公園管理處為響應世界清潔日，日前擴大舉辦淨灘活動，吸引560人次到後灣、後壁湖、大灣等10處海灘淨灘，總共清出637.85公斤的垃圾，其中資源回收占162.12公斤，當中還發現有很多垃圾是從其他國家漂來的。

墾管處指出，今年恆春半島雖然沒有出現較大的天然災害，但國人在無法出國及疫情趨緩下，假日紛紛湧入墾丁地區，2個月的暑假期間，墾丁地區各沙灘遊客都暴增， 造成沙灘堆積不少垃圾，加上為響應世界清潔日，日前管處擴大舉辦淨灘活動。

淨灘訊息一出，許多公私機關都搶著報名，如有恆春工商、僑勇國小、恆春國小、墾丁福華渡假飯店、工藝美學生活應用推廣協會、屏東縣保力客家文化發展協會、屏東縣大光社區、屏東縣滿州鄉觀光旅遊發展協會、山芙蓉登山社、Kvf迷霧團等50個團體、共560人次。

懇管處表示，560人到後灣、萬里桐、山海裙礁、白砂、後壁湖、出水口、海膽保護區、大灣、滿州灣沙灘及漁村公園等 10 處海灘淨灘，經參加人員賣力撿拾後，共清出超過637.85公斤的垃圾，其中資源回收垃圾有 162.12公斤。

過程中，墾管處依國際規範填寫國際淨灘行動（ICC）「國際淨灘行動記錄表」，參與的民眾見狀也加入，一同學習垃圾分類的常識與觀念，大家邊分類垃圾邊記錄種類及秤重，都對履行地球公民義務感到與有榮焉。

經過「國際淨灘行動記錄表」的彙整登錄，分類的垃圾以保特瓶、瓶蓋、漁具為大宗，另玻璃瓶、食品容器也占相當大的比例，且多為其他各國漂來的垃圾。為此，墾管處呼籲，民眾、遊客應發揮現代國民素養及公德心，秉持對環境的關懷，不製造垃圾、不亂丟垃圾，讓海岸恢復原有美麗景觀，維護海洋生態。