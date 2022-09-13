民進黨台北市長候選人陳時中今（13）日被爆出貼文盜用部落客圖片，事後刪除該照並道歉。但卻有親綠側翼開始攻擊原圖作者，並扣其帽子，讓國民黨台北市議員王鴻薇氣炸了，點名側翼怒轟「你們有事嗎！？」

王鴻薇今在政論節目《新聞大白話》指出，許多候選人都會去吃美食，但從來沒有人「吃美食的圖搞到會變成盜圖」。她直言，該事件實在是莫名其妙，原創者提醒這件事（盜圖）「難道不對、有問題嗎？」結果竟還被扣帽子。

王鴻薇也怒嗆側翼「你們有事嗎？是你們自己盜圖在先耶！」並且砲轟其先是假惺惺的道歉，然後又發動側翼攻擊對方，「怎麼會有這樣的團隊！？」

除指出其團隊大有問題，王鴻薇也點名問題是出在陳時中上，「你（陳時中）就是草包！」她指出，陳時中的競選團隊頻頻出錯，他也無法駕馭團隊、對團隊所做的事狀況。同時王也狠酸陳，指他「選舉就出那麼多包，你還要來當台北市長？我們真的很害怕」。