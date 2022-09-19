民進黨立委劉櫂豪今（19日）表示，「面對災變中央地方齊心合作，饒縣長不應放任部屬製造對立。」（報系資料照）

強震重創花東地區，蔡英文總統昨晚視察中央災害應變中心，照稿唸完後快閃離開，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳痛批「是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」對此，民進黨立委劉櫂豪今（19日）表示，「面對災變中央地方齊心合作，饒縣長不應放任部屬製造對立。」

劉櫂豪透過臉書表示，台東917、918發生地震，中央與地方政府應該一起通力合作，饒縣長不應放任縣府一級主管在臉書上發言「是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」以政治語言製造對立。

此外，面對鐵公路損壞，中央政府台鐵局與公路總局也第一時間掌握情形，盡速搶修排除現場狀況，在確保安全下盡速恢復讓交通正常運行。在緊急搶救災情時，最需要的是大家一起通力合作。

劉櫂豪說，縱然總統及行政院長參與的防災視訊會議有溝通協調不到位之處，造成一些誤解，也應持續溝通互相諒解，蔡總統在第一時間因連線疏失致歉，消防署也發新聞稿澄清幕僚作業的疏失，饒縣長放任一級主管用政治語言製造對立，對救災毫無幫助。

劉櫂豪指出，如此對立語言，似曾相識，過去民進黨推動前瞻基礎建設計畫，國民黨包含饒縣長也是大聲反對，如今前瞻建設幫助台東許多基礎建設，饒縣長也把這些當作政績來大肆宣傳。面對災變，是考驗首長能力時候，饒縣長卻放任一級主管在網路上深化對立，對救災及社會和諧毫無幫助。

劉櫂豪指出，會秉持不分藍綠的態度，積極與中央配合，做好相關防救災的工作，讓大家各就各位，把民眾的安危放在最優先來處理，幫助台東度過地震難關，盡速恢復正常生活。