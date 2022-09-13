疫苗採購成為台北市長選戰攻防焦點，慈濟基金會執行長顏博文日前受訪透露採購疫苗艱辛，被認為前衛福部長、民進黨參選人陳時中有擋疫苗的嫌疑，陳時中昨罕見動怒稱，「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」。北市議員楊靜宇13日在市政質詢時詢問市長柯文哲，是否能接受陳時中的說法；柯文哲說，「不能接受」，這麼多人說他擋疫苗，難道只有他對，所有人都錯了？

柯文哲過去就曾指出，陳時中是為了高端取得EUA時間差，擋了各界購買疫苗的時程，對此，陳時中昨天澄清，他是疫苗最負責的人，絕對不可能擋疫苗。楊靜宇詢問柯文哲，是否能接受陳時中的澄清；柯文哲表示，「不能接受，常常是這樣，他說沒有擋疫苗，但很多人認為他擋疫苗，難道只有他是對的？所有人都錯了？」。

楊靜宇接著問，當時疫情爆發，疫苗施打率不到10％，疫苗不足是否可能是造成疫情爆發的因素；柯文哲直言，有，防止疫情爆發現階段除了戴口罩就是打疫苗，他強調，無法理解台灣為前20大經濟體，結果疫苗還買輸立陶宛，還要日本和立陶宛捐贈。

楊靜宇也拿「新城雞瘟疫苗注射」為例，他說，小雞出生第4、14天和28天要做新城雞瘟疫苗注射，是經過長期研究監測的防疫計畫，楊詢問北市是否在防疫上也有做過這樣的監測，對此，柯文哲說，台北市沒有，但台灣在施打第一劑和第二劑疫苗間隔上，根本沒有統一，當時有疫苗就打，沒有疫苗就拖，打疫苗這件事情完全沒有規畫。