【全程字幕】林智堅喊「台積電也有不良品」網氣炸 柯文哲酸：扯慈濟已經夠笨了

因抄襲論文醜聞而退選桃園市長的林智堅，17日說出新竹市立棒球場啟用後有狀況，做的不好我們就是把它做到好，就像是世界級公司台積電，晶圓也有不良品，引爆爭論。台北市長柯文哲昨(18日)對此表示，這個就是「從一個坑爬出來、再掉到另一個坑」；就好像有人要護航疫苗採購，竟然去扯慈濟是「中共同路人」，已經夠笨！柯的評論曝光後也引發網友討論，有人就說「真的是一針見血，清楚明瞭，果真真學歷VS假學歷，明眼人都看懂」。

林智堅17日復出替民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台時，拿台積電有不良品類比新竹棒球場。柯文哲對此表示，現在還扯台積電，我要是台積電高層，一句話就把你封掉，我說我們台積電不會花12億的成本，做2億的產品。今天人家不是打他有瑕疵什麼，是說你這個工程費會這麼高，這才是今天被打的地方，另外一個才是說你花這麼多錢還做不好，台積電還是台灣的護國神山，所以不要爬出一個坑、再掉到另一個坑，敵人越來越多。

柯文哲的評論曝光後，引發網友在本網相關影片、《yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，分別都有超過200則留言，其中不少人認為「自己黑心產品還要扯台積電也有暇疵商品，民進黨的招數」、「但...不良品不是應該被淘汰嗎？難道拿出去繼續賣？」「台積電不良品是淘汰掉，民進黨把不良品當王牌，不是很扯，是最扯」、「傻爆眼的言論」、「勸多讀點書」、「果真聽的出程度的差異」、「有讀書跟沒讀書的差別」。