前內政部長李鴻源今（19日）中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，關於疫苗採購文件封存問題，李鴻源直言，要封存30年就代表有問題，更質疑前衛福部長陳時中連這種簡單的標案都處理不好，以後當台北市長怎麼辦？

李鴻源表示，「陳時中疫苗採購文件為甚麼要封存？國防採購的機密文件都沒有封存。」疫苗的合約要保密，應該是對廠商的競爭對手保密，而不是對檢調以及立委保密。越是蓋牌越讓人有想像空間，「他們還說這不是蓋牌，是公文保存，根本在說廢話。」就算不能透露給媒體知道，這些資料也應該接受立委的檢驗。

李鴻源指出，疫苗在國際上是有行情價，不要把大家都當傻子。「今天這些政治人物，我建議他們只要有標案，就把資料上傳到標案管理系統，讓立委以及檢調單位檢視，這樣如果標案沒問題可以證實自己的清白、反之若是有問題則需要負起相關法律責任。」

李鴻源說，「要封存30年就代表你有問題啊！」連這麼簡單的招標都要封存30年，台北市一年一千多億的採購，難道台北市以後的採購都要封存30年嗎？

至於陳時中坦言採購疫苗的過程中有碰到掮客壓力。李鴻源說，所有的採購都會碰到掮客的壓力，如果陳時中連掮客的壓力都擋不住，要怎麼當台北市長？他更表示，只要一切都按照招標的遊戲規則走，跟掮客有什麼關係？

對於張善政的農委會計畫案爭議，李鴻源笑說，自己好久沒看到張善政了，感覺自己應該去桃園幫他，他也呼籲張善政「把所有的東西都攤開來看。」李鴻源也認為，不只身為業主的宏碁應該要好好說明，當初招標的農委會也應該出來說清楚，「假如宏碁有責任，當初的農委會也有責任。」