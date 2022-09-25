無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，競選策略長翟本喬以對手競選口號揶揄，民進黨台北市長參選人陳時中沒把事做好，國民黨台北市長參選人蔣萬安比較可憐，「你加台北等於無限」，碰上媒體人周玉蔻後變「沒下限」。

翟本喬在致詞表示，這次競選主軸可看出來，有句老話叫缺什麼補什麼，民進黨台北市長參選人陳時中說把事做好，就是因為他以前沒把事做好，所以現在才要說把事做好。

他說，而我們缺的是什麼，缺的就是各位偉大市民，跟他一起站出來「齊步共贏」，把這城市從藍綠惡鬥中解救出來，用真正民意、真正有用的政策為大家造福。

翟本喬笑稱，蔣萬安比較可憐一點，蔣萬安說「你加台北等於無限」，他沒想到這個「你」碰到周玉蔻等於無限變成沒有下限。

他強調，現在大家都覺得說，這場潑髒水的戰爭該結束了，該回歸到市政，回歸真正對人民有益的東西，這些網路新聞大家看了可能很爽，但發洩完情緒後，還是要回歸到真正理性考量，看看怎麼做才是對市民最好的。

翟本喬比喻稱，這些激情新聞，就像是看A片一樣，看完很爽，但回家決定另一半的時候，不會依據A片裡面標準去選，請大家看完這些激情新聞後笑笑，回來仔細考量，在政策上怎樣才對市民最好。