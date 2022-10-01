台北市長柯文哲昨對於台北市長選戰情況分析大酸國民黨參選人蔣萬安沒有存在感，遇到事情就躲起來，不適合當領袖；對此，蔣萬安今出席北市議員李明賢競選總部成立大會受訪反擊，不敢說在政治口水中有什麼存在感，但市民認為的存在感才是最重要。

蔣萬安強調，自己在選舉這段期間，走遍十二行政區大街小巷，深入基層了解民眾需求 提出市民有感及符合市民期待的政策牛肉，紮紮實實一步一腳印，跟民眾互動接觸，這才是他一貫的立場。

至於被問到新北市長侯友宜將首次來到台北市輔選，是不是因為台北母雞比較弱；蔣萬安說，侯市長是現任新北市長，施政滿意度也一直名列前茅，大家都很希望透過他城市治理經驗，在很多政策推動上，相互學習，讓區域治理達到更好的目標。

蔣萬安強調，在這場年底選舉，大家就是打團體戰，六都跟每個縣市的選舉，包括議員、基層里長，大家就是追求最大勝選；至於是否會跟侯友宜合體，蔣萬安說，自己排滿各區議員總部成立行程，如果有機會不排除，但目前看起來行程是非常非常滿。