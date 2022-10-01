由亞太青年協會和台大政治系系學會共同主辦的「與市長有約」，於25日在台大舉辦。然而，當民進黨台北市長候選人陳時中向學生們喊「大家好，大家午安」時，現場一片安靜，引發討論。對此，民眾黨台北市議員候選人楊寶楨則指出，有內部學生說陳時中在那場活動坐著時，呈現一種好像不是很有元氣、朝氣的感覺，因此很多學生便開始滑手機、做自己的事情，沒有太熱絡的情緒。

楊寶楨30日在政論節目《少康戰情室》表示，根據內部學生的分享反饋，陳時中在那邊坐著，且呈現一種好像不是很有元氣、朝氣的感覺，因此在這種情況下，很多學生就自己滑手機、做自己的事情，沒有太熱絡的情緒。反觀黃珊珊，楊寶楨提及黃因為本身是台大法律，一回去有種「我是台大的學姊，我來跟大家分享，分享我的過去，我在北市府做了哪些事情、我在當議員的時候做了哪些事情」。楊寶楨認為，這件事情會讓學生們有非常大的憧憬，甚至會覺得說好想效仿學姊，「那個差距很大」。

楊寶楨也提及，那場演講有一個很神奇的地方，就是民進黨立委何志偉一直在幫陳時中說政策應該怎麼做、現在北市府怎麼做，陳時中沒有講太多話、沒有分享太多。楊寶楨說當下直播很多人的反應都是，到底是何志偉要選還是陳時中要選。