民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日在北平東路舉行，吸引大批支持者到場。（姚志平攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今舉行競選總部成立大會，陳時中致詞一改過去溫和形象，「硬」起來狠批國民黨台北市長參選人蔣萬安，以為操作「討厭民進黨」就能贏，所以人選不重要；大酸無黨籍參選人黃珊珊，一個無力回天的副市長，又怎能當好市長？

陳時中今致詞時，語調高亢且強硬，他還信心喊話，現在2022年，再次回到這裡設立競選總部，他一定能延續台灣價值勝利的光榮歷史，打贏這場選戰。

陳時中提到兩個競爭對手指出，他曾說過，台北已經停滯太久，他知道這句話可能讓台北市長柯文哲很不高興；2014年他也曾對柯文哲充滿期待公開支持過柯文哲，但8年過去，內湖交通沒有解決，柯文哲說「沒有救了」，大巨蛋也沒解決，柯文哲說「干我屁事」，柯文哲唯一讓台北市民記住的，只有長期與中央的對抗與盤算。

他說，台北市掌握最多的資源、擁有最好的公務員團隊。但黃珊珊擔任副市長後，天下雜誌的市政滿意度民調，台北連續3年最後一名，「請問黃珊珊，發生甚麼事？是柯文哲江郎才盡，而妳無力回天？」

提到蔣萬安，他說，至於另外一個對手國民黨，「長期認為台北永遠是他們（國民黨）的地盤」，認為只要製造對立、煽動仇恨，只要一直操作「討厭民進黨」就能贏，所以人選不重要、政策不重要、候選人的能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，現在蔣萬安依然是這樣在操作。

陳時中說，操作藍綠對決、「討厭民進黨」已經沒有用，因為選民在乎人選、在乎政策、在乎執行力，「但我台北人就是要用選票跟國民黨講，台北人在乎人選、在乎政策內容、在乎候選人能力」。

他說，宣布參選到今天，這短短81天，走遍台北12個行政區，舉辦超過30場各行各業的座談會，與專家學者進行超過60場政策會議，他有信心，是所有候選人對台北最用心、最了解的人。

陳時中表示，現在他已經提出130多項政策，從交通、都更、社福、教育文化等各層面，他要推動大台北首都計畫，推動各項可行的方案，讓台北成為與東京、首爾一樣的國際型大都市，這是他的承諾，他保證，「我當市長、我來做，要讓台北人的幸福變成真實可得」。

他強調，台北市是台灣首都、是國家主權的重要象徵，首都市長要把台北帶向全世界，也要把全世界帶進台北，只要首都堅定自由民主，自由民主就會守護台灣，自己會捍衛國家主權，讓全世界看到台北對自民主的堅持。

陳時中，更特別向當時在後台等待上場的總統蔡英文報告，「我們一定會贏、我們一定會贏」。

他說，81天前接受民進黨的徵召，他說「責任來、我來扛」、今天扛起台北市長選舉的責任，這不是來自任何人的要求，是自己的決定，為了台北市，他勇於承擔，他父親來自高雄、母親來自屏東，但他生長在台北，在台北成長、在台北成家立業，他對這座城市有深厚的感情，因為台北就是他的家，就是他的故鄉。