媒體人周玉蔻近期不斷指控台北市長參選人蔣萬安家族有醜聞事件，引發藍營不滿喊「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，陳時中則說自己與周玉蔻沒有私交。對此，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷痛批，沒私交，會說約打疫苗？過去兩年多當指揮官肉麻當有趣，多少爆料、內幕搶先被發佈，次元刀也切不乾淨。

洪孟楷表示，陳時中為了選戰，現在幾乎什麼都能說，為了挽救選情，直接回應與媒體人沒私交；但不禁要問，過去被訪問時「說要約一起打疫苗」的到底是誰？沒私交能這樣開完笑，根本肉麻當有趣，把自己指揮官的角色給做低。現在撇不清，就是次元刀來也無法切割那深厚的政媒關係。

洪孟楷指出，過去是誰利用媒體人的節目在爆料、放話、帶風向？有多少應該是下午兩點正式公布的資訊，搶先在早上的廣播節目曝光，又有多少疫苗到貨的消息提前被媒體人臉書破梗！明明是人民納稅錢買的疫苗，到貨的時間卻只有獨家消息，陳時中管不住衛福部以及自己的嘴，還有什麼好說的。

洪孟楷認為，媒體人污衊候選人及他家人已經令人不齒，但更令人不齒的是為了選舉而想撇清關係，對台灣社會傷害已經造成，一句道歉也不敢講；只會切割，就是現在陳時中的嘴臉。