亞太青年協會與台大政治系系學會25日舉辦「與市長有約」活動，邀請民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安，與青年就市政議題討論交流，陳時中開場也進行快問快答，聊到黃珊珊與蔣萬安落水救誰，陳時中直言，他們都不用我救，他們都比我更年輕。

「與市長有約」活動開場前，主持人立委何志偉對陳時中進行快問快答，何志偉先問，當上市長第一天要做什麼，陳時中說，把組織確立，立刻檢討實施工作計畫，對於黃珊珊與蔣萬安落水救誰？陳則表示，他們都不用我救，他們都比我更年輕。

何志偉又問陳時中，上次與老婆吵架是何時，陳時中表示，忘記了，美好的事情要記住，痛苦的事要忘記，而被問到柯文哲最爛的政策是什麼，陳則回答，套一句以前的話，就是罄竹難書。

至於上次哭是什麼時候？陳時中則說，是武漢包機回來的記者會，至於心中的政治偶像，陳時中先表示，這題很難答，看是指古代還是現代，他年輕時大家都說堯舜禹湯，而現在政治人物裡面，應要等蓋棺論定，但台灣政治人物時間還沒那麼長，所以很難認定政治偶像。