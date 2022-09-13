前衛福部長、民進黨參選人陳時中12日針對擋疫苗爭議，罕見動怒稱「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」無黨籍市長參選人黃珊珊今再度開炮，表示「陳時中先生說沒有擋很好啊，那要告訴我們是誰擋的？」並表示買疫苗是中央的權責，民間要買有沒有被卡，做事的人自己最清楚。

黃珊珊今上午舉行「智慧城市-首都再進化」政見發表會，會後被問及陳時中擋疫苗爭議，以及陳批評黃珊珊在模糊市政停滯不前的焦點，黃珊珊表示，如果陳時中先生說沒有擋很好，那要告訴我們是誰擋的，黃強調，台北人不會忘記去年5月的事情，重點在於有沒有做自己最清楚。

另有北市綠營議員轟，台北市政府當初自行撤掉自購疫苗預算，黃珊珊重申，去年已跟很多廠商協商，也開了很多次視訊會議，都有貨也有配送時程，但中央說已訂疫苗，要地方政府不要再買，所以只好拿著中央的公文去跟議會報告把預算刪除。

黃珊珊再強調，買疫苗是中央的權責，民間要買有沒有被卡，做事的人自己最清楚，「如果陳時中說他沒有卡，非常好，請他說清楚是誰卡的？ 」

不過談及疫苗，也不免讓人回想起當時北市府的好心肝診所特權疫苗爭議，對此黃珊珊表示，好心肝事件法院已經裁決，自己並無任何違法，也沒向任何人施壓給好心肝疫苗，而好心肝診所當初透過黃珊珊友人「BEN」來請託，對此黃珊珊強調BEN就是一個好朋友，轉達好心肝診所想要當特約診所，沒有幫好心肝要疫苗，自己也沒有把這個訊息轉給衛生局，施壓給疫苗，這件事情已經過查證。

黃最後表示，很多民眾、議員也都會反映事情，但從來不會公布民眾身份，「我不懂為什麼一定要知道這個人是誰，我的態度都一樣，能幫忙就幫忙，違法的也沒辦法幫忙。 」