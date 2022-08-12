何妤玟飾演「大猩猩」王新凱的母親吳大悅。（TVBS提供）

林利霏飾演咪寶媽媽。（TVBS提供）

林利霏飾演咪寶媽媽。（TVBS提供）

校園劇《麻辣鮮師》班底林利霏、何妤玟暌違電視劇許久，本周加入TVBS八點檔《機智校園生活》第三季「必勝高三生」。何妤玟飾演「大猩猩」王新凱的母親吳大悅，她擔憂自己太漂亮，讓猩猩女粉不開心，立刻被JR紀言愷嗆聲「不要有過多的擔心」；林利霏飾演咪寶媽媽，因發現女兒交男友而震怒，戲外她對戀愛一事很開明，小孩18歲就能交往，只要做好安全措施即可。

何妤玟劇中接獲學校告知兒子作弊，竟教王新凱下次不要被發現就好，但現實生活中，她特別強調自己是不贊同作弊的，透露求學時期，曾被同學要求借看考卷，遭她嚴正拒絕。沒想到，對方不僅威脅要揍人，還警告何妤玟接下來1個月回家要小心，回想起當時的情況，她笑說：「其實，識時務者為俊傑，給人家看一下，好像不會怎樣啦！安全為上。」

許久未拍電視劇的林利霏，坦言開拍前內心忐忑不安，沒想到，一進劇組發現不少工作人員都曾合作過，瞬間很安心，直說：「一點都不陌生啦！」劇中，她因出席家長會之故，撞見咪寶與飾演劉川楓的黃柏峰在校園手牽手。被問及會幫咪寶喜歡的對象打幾分？林利霏說，單從外型而論，劉川楓「非常合格」，身高夠高、樣子也很帥，滿意的語氣與劇中母親角色形成有趣對比。

《機智校園生活》自去年12月開播以來，受到不少粉絲喜愛，為回饋觀眾熱情支持，8／14(日)將舉辦兩場中南部演員見面會。活動當天，粉絲們可以與周曉涵、楊銘威、岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、林輝瑝、李星鏴、王新凱、鄭豐毅、孔令元、楊翹碩、陳彥廷、吳玳慈等演員相見歡。兩場見面會分別為下午２點於高雄統一夢時代購物中心(幸福廣場)，晚間7點半於台中廣三SOGO百貨(1樓廣場)，活動詳情請見官方FB。