陳昊森在片中詮釋重刑犯，拍攝前身心都做足準備。（威視提供）

犯罪懸疑電影《罪後真相》找來張孝全、陳昊森雙男神首度攜手主演。今（10日）發布前導預告，影片中張孝全、陳昊森皆顛覆過往的形象現身，故事從陳昊森飾演的重刑犯持刀挾持著飾演新聞名嘴的張孝全展開，並預告著電影不僅緊湊刺激、案情更是疑點重重，加上2位主角精湛的詮釋，短短1分鐘的畫面已讓影迷興奮不已。

張孝全在片中飾演一名網路新聞節目主持人，過往多半以沈穩、內斂角色深植人心的他，這次變成一位外放、多話甚至帶點油膩的資深媒體人，首度詮釋新聞名嘴的張孝全表示：「當初看完劇本時，不管是故事或人物都有非常大的空間，所以我立刻就跟經紀人說我非常喜歡，希望可以演出。」為深入了解新聞主持人的實際工作情況，開拍前他與導演陳奕甫也在劇組的安排下，私下約訪了2名資深的新聞主播，從節目的運行方式、到面對案件的心態及準備都有更全面的了解，張孝全說：「獲益良多，開始對角色更有方向，不再只是自己的想像。」預告中，從神情到說話方式都與過去大家熟悉的張孝全截然不同，導演陳奕甫也讚賞道：「孝全有一個屬於自己那種有點油條又有點迷人的狀態，讓人印象非常深刻！」

不同於張孝全的外放演出，陳昊森則飾演一位壓抑陰沉的重刑犯。為了符合角色形象，開拍前3個月便瘋狂瘦身，最後瘦了12公斤，身高182公分的他，最瘦曾經達到65公斤，笑稱是他人生中首度突破的體重數字，「其實要去忍受飢餓感已經不容易，但最難受的是要看著別人吃而自己卻不能吃。」除了大幅度的身形調整，陳昊森坦言最難揣摩其實是角色的「孤獨感」，為此他曾在開拍前將自己關禁閉一整天，禁止看書或看手機，整天靜靜地盯著窗外。還曾當了一日流浪漢，獨自跑到公園過夜。如此近乎自虐的角色準備令旁人深感佩服，最後表現也讓導演大讚：「昊森有股很強的能量，不管是在內斂或是爆發力上都駕馭得很好，他就是這角色的不二人選！」該片10月28日上映。