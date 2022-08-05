《罪後真相》前導海報。（威視提供）

雙男神張孝全、陳昊森首度聯手主演的犯罪懸疑電影《罪後真相》（原片名《操作》）今（5日）首度公布前導海報，懸疑感十足的視覺設計也引來各種臆測。電影將由一樁駭人聽聞的情殺案揭開序幕，在媒體渲染報導下引爆全民熱議，電影正巧反映出在這個充滿雜訊、新聞真假難辨的後真相時代中的真實現況。

前導海報中，陳昊森目露兇光地持槍挾持張孝全，張孝全則是眼神凝重地手持攝影機反向錄影，這看似立場鮮明的關係一細看卻暗藏玄機，原來在張孝全手持的攝影機鏡頭裡，竟映照出完全相反的情境，不僅2人立場對調，就連陳昊森的眼神也從凶狠轉為無助，讓人不禁引發各種臆測。亦正亦邪的形象曝光後，讓人更加好奇他們的身份究竟為何，也暗示著電影走向將難以預測。

《罪後真相》為導演陳奕甫的首部電影長片，對此，他興奮表示：「4年多前便加入這案子，過程中光劇本修改前後就超過15次以上，不管是故事架構或事件演變都不斷地推翻及打磨，好多次是完全推翻重新來過，如今終於要上映，我非常期待觀眾的反應。」將於10月28日上映。