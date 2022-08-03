楊祐寧日前在東方文華飯店舉辦因疫情延遲2年的婚宴，當天星光熠熠，橫跨電影、戲劇的大明星們前來祝福，婚禮環節包括新人與嘉賓致詞，9m88搭任婚禮歌手獻唱及新郎新娘相擁起舞等節目，不過重頭戲其實在會後趴上。

這場會後趴出席賓客都是楊祐寧與妻子Melinda的親密好友，現場氣氛歡樂，眾人全都放開來喝，擋酒團團長Junior揚言「只幫新娘擋」，新郎要「自行承擔」，因此楊祐寧一如預期很快就被灌醉。

有目擊者聲稱，會後趴的嘉賓起碼有9成都喝茫，張孝全酒量驚人是在場少數比較清醒的人，因為他事先有撂狠話要當楊祐寧「灌酒大隊」，幾位來賓像是余文樂、張震、曾國城都醉到不行，稍晚許光漢也低調前來。

據了解，楊祐寧的婚宴有多位知名藝人出席，包括張孝全、陳柏霖、桂綸鎂、林心如、楊謹華、張震、賈靜雯與修杰楷夫妻、陳意涵、余文樂等人都到場祝賀，超過50位的明星賓客，讓這場眾星雲集的婚宴堪比三金頒獎典禮。

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