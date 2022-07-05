楊祐寧2020年9月9日秀出與老婆的校園婚紗照。（摘自臉書）

楊祐寧2020年5月宣布準備和小7歲、從事時尚保養產業的未婚妻Melinda進入人生下個階段，透露準備結婚當爸，同年9月9日秀出校園婚紗照，並已登記結婚，女兒「Anah」12月出生，現已1歲6個多月；5日傳出他7月31日將在文華東方酒店補辦婚宴，受邀賓客包括他參與演出的夯劇《華燈初上》搭檔林心如、同門楊謹華及至交張孝全、張鈞甯等超過50位大咖星友，好友六月也證實將參加婚禮。

經常擔任好友婚禮總召的六月，證實已接到楊祐寧婚禮邀約，但她笑說這次有婚顧，她只負責去吃吃喝喝、專心當賓客。是否擔心疫情？曾確診的她說：「不會害怕，2個月內我們都是無敵星星！」而且她至今仍每天都補充維他命C。

楊祐寧經紀人Gaby坦承目前婚禮是在規劃與籌備中，賓客名單已陸續邀請，但都還沒確定，邀請的都是新人自己的親朋好友，連她也還不清楚邀請了誰，目前喜帖也還沒正式發出。在疫情仍緊繃之下辦婚禮，又希望賓主盡歡，Gaby說，屆時都會按照防疫規定來做，盡力做到最完整的防護，除了消毒、量體溫，也會提前準備快篩劑寄給所有賓客、工作人員及採訪的媒體，「希望大家開開心心參加、平平安安回家！」

楊祐寧去年上半年在台灣拍戲，下半年去大陸拍戲直到過年才回台，與妻女分隔長達5個月，因此去年就向經紀人預約今年上半年要休息、專心陪伴家人，這也是出道多年一向敬業的他第一次提出要休長假的渴望，經紀人於是為他排開工作，讓他這半年好好陪家人，月底辦完婚禮後，就要開始還工作債，下半年有新戲要開拍，又要開始忙工作。