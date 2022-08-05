玉森裕太和中村杏將展開職場戀愛。（翻攝自MyVideo）

日劇《魔法翻新》找來波瑠及間宮祥太朗第3度合作，波瑠飾演從大型房屋改建公司辭職的「ACE級業務」，被挖角到小型家族工作室，帶著「不被器用」的間宮祥太朗一起擴展案源，原本不對盤的兩人也隨著日漸增加的默契，對對方也開始有了不一樣的想法，每集末還會呈現舊屋改造後的成果，成為觀眾每周期待的看點。由於波瑠角色是個工作狂，首集就因工作太疲倦，直接睡進位於公司樓上的男主角家裡，讓兩人的曖昧度瞬間破表。

雖然波瑠這次飾演機靈能幹的業務，但被問到現實中想要翻新的部分，她竟苦惱得回答出「腦髓」，「因為太辛苦了，希望可以更容易記住台詞！」讓飾演房屋改建工作室老闆的遠藤憲聽了嚇一跳，他也表示：「如果可以，希望從外在到內心，整個人生都翻修一遍吧！」開玩笑說期待能有花美男外貌。間宮祥太朗談到自己對房子的期待，笑言：「自己在20歲前半都是喝完酒回家睡覺而已，沒什麼要堅持的，但是20歲後半開始會思考家具、餐具和毛巾等生活雜貨。」該劇每週二在MyVideo和KKTV更新。

另一部正在熱播中的日劇《NICE FLIGHT!～戀上管制官》，由傑尼斯男團「Kis-My-Ft2」成員玉森裕太和中村杏主演，親切可愛的天菜飛行員與幹練的美麗航空管制官展開一場如飛行般夢幻的職場戀愛，並且揭開航空業的真實面貌。兩部皆兼具趣味與溫馨，除了職場劇情，男女主角的戀情也是亮點。

玉森裕太是目前日本當紅的「犬系男子專業戶」，這次他飾演特別「走運」的飛行員，總是會在飛行時遇上奇怪事件，又經常熱心過頭到處幫忙，喜歡上中村杏飾演的專業帥氣航管官，2人就連透過塔台通訊器的溝通都令人心動不已。玉森裕太也為這個角色做了許多功課，還特地和現任職於日本航空的副駕駛員對談，看著實際進入準備狀態中的在巨大飛機，他忍不住感嘆：「在這裡有好多人、花好多時間就為了進行飛航準備啊！」該劇每週二在MyVideo和Hami Video更新。