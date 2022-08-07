姚淳耀、田中千繪出席《我願意》慶功活動。（絡思本娛樂製作公司提供）

姚淳耀、田中千繪出席《我願意》慶功活動。（絡思本娛樂製作公司提供）

《我願意》開播首周收視開紅盤，是HamiVideo 影音平台點閱冠軍，飾演教主「本生老師」的姚淳耀與信徒「三島長月」田中千繪出席慶功活動，吸引上百位粉絲齊聚，當姚淳耀問到：「大家覺得愛是什麼？」眾人齊喊劇中「希格瑪教」口號「愛是原動力，愛是吸引力，愛是我和你！」熱情讓兩人相當感動，姚淳耀更說：「大家願意在大熱天聚在這裡， 這就是愛！」

《我願意》開播後，劇中不乏大尺度情節掀起熱烈討論，姚淳耀笑說：「現在播出的都還不是（尺度）最大的，後面尺度會大到令人匪夷所思的地步！」他也賣關子預告，本周將播出他與炎亞綸破尺度互動的情節，請觀眾要準時鎖定最新內容。談到劇中男男親密戲拍攝過程，姚淳耀大讚炎亞綸很有魅力，「近距離看他的時候，目光真的移不開，拍的時候都想拍久一點，觀眾一定也會覺得很養眼。」

此外，田中千繪繼《海角七號》後二度飾演經紀人，還是劇中費慕淇（炎亞綸角色）的出氣包，她坦言，「因為之前沒有跟炎亞綸（吳庚霖）合作過，看完劇本很擔心如果他私下是跟角色一樣，那我心裡要先準備一下，結果他非常nice，第一次見面就跟我分享自己演藝圈的過去，那一次之後就讓我很放心。」更透露每次演出失控情緒後，很細心的炎亞綸下戲都會反過來關心她，都會問「妳剛剛感覺還好嗎」。

談到與田中千繪的對手戲，姚淳耀直呼，「那場戲非常關鍵，千繪的情感能量釋放出來，我在現場都被嚇到，是張力很強的一場戲。」田中千繪則不敢暴雷多說，只預告，「那場戲非常精彩，劇迷可以多多期待。」邪教犯罪影集《我願意》每周五晚上8點中華電信MOD／HamiVideo 全台獨家首播。