伊正透露國中時曾經離家出走到台北。（TVBS提供）

熱播中的TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」，找來熟男帥哥伊正飾演「大猩猩」侯子傑的父親侯世英，一登場就是父子間激烈衝突的對手戲。身高181公分的伊正，回想初次見到193公分的王新凱，內心驚呼：「哇，一山還有一山高！」

伊正過往演戲很少遇到比自己高的搭檔，第一次要仰著頭對戲，直呼脖子真的很酸，以前都是他被對手演員調侃「上面的空氣比較新鮮嗎？」這次，反而是他想問兒子王新凱：「外太空的空氣比較好嗎？」

他在劇中強烈反對兒子以體保生身分上大學，提及拿到劇本當下，內心浮現「心有戚戚焉」這句話。原來，從小到大都是籃球校隊隊長的伊正，曾遭到軍人出身的父親反對。伊正透露國三因參加球賽缺席模擬考，事後找大自己5歲的姑姑模仿母親筆跡簽成績單，遭導師鷹眼發現。眼見東窗事發，擔心牽連姑姑，也不想放棄最愛的籃球，情急之下，他打破撲滿從花蓮搭夜車北上，無處可去的他，最後投靠台北的阿姨，沒想到，午睡起來，就看見心急搭飛機來找自己的父親，伊正笑說：「人生第一次搭飛機，竟是因為離家出走。」驚天動地的抗爭也在短短一天落幕，成為至今難忘的回憶。

伊正在《機智校園生活》中詮釋嚴父，被問到現實生活中，與老婆鄒琳誰扮白臉、誰扮黑臉？伊正說老婆很重視小孩子生活的規律性，準備上小學的大女兒步步已經開始先修課程，兩人平時都會陪女兒做功課。有時候老婆稍微嚴格一點，自己就負責扮白臉安慰女兒，他語帶溫柔地說：「爸爸好像真的無法對女兒嚴格耶！但如果是男生，可能就不一樣囉！」