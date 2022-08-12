珍妮佛原先是位生活充實的單身女律師。（Disney＋提供）

「浩克」是「女浩克」的表哥。（Disney＋提供）

漫威全新影集《律師女浩克》於台灣時間12日凌晨舉辦全球線上記者會，飾演「女浩克」的塔媞安娜瑪斯蘭尼和劇中摯友金潔岡薩、導演凱特寇伊若以及編劇高揚皆出席。故事講述珍妮佛是「綠巨人浩克」的表妹，原本只是位專門處理超能力人類案件的單身律師，一次意外接觸表哥的血液後獲得超能力，成為女浩克。

塔媞安娜認為珍妮佛從沒想過成為超級英雄，即使身為浩克的表妹讓她感到自豪，但內心很抗拒成為女浩克，「她不想放棄原有的生活。」而如何將超級英雄身分融入原本充實的律師生活、如何應對外界眼光，讓整齣劇相當有趣，這也是她當初前往試鏡的原因。塔媞安娜直言，人們會發自內心地認為女性的超級英雄是一種挑戰，「我認為我們以一種非常美妙的方式打破社會大眾的想法。」

編劇高揚也盛讚她傑出的表現，「上一秒還只是活在我劇本裡的角色，但看到她，會相信她確實就是過著『女浩克』生活的人」。而塔媞安娜在劇中渴望約會談戀愛，被問及想要與哪位超級英雄約會？她希望能與60年代的「蝙蝠俠」亞當魏斯特約會，「我超愛他的。」

劇中也找來「浩克」馬克魯法洛特別演出，塔媞安娜讚賞馬克已經完全將「浩克」融入內心，他在拍戲空檔，還會躺在地板上，然後突然彈跳起來，「這種特技動作叫做Kip-up（鯉魚跳），看起來完全不符合人體工學，難怪他有辦法演這個角色連演10年。」《律師女浩克》將於8月18日在Disney＋上檔。