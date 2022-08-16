台灣大寬頻與迎接開學季，網路門市快閃優惠開跑，即日起至8月21日針對新申辦1G光纖上網＋Wi-Fi 6＋免費租用3台Mesh Wi-Fi，每月849元，再送momo幣1,000元、加碼抽Acer宏碁14吋輕薄窄邊框筆電。

8月31日前申辦台灣大寬頻光纖上網指定方案，加購Disney+年約方案年繳1,620元，相當於對折優惠，並加碼抽獎《巴斯光年》限量電影贈品及價值2,000元獨家大禮包。

Disney+夏日也上架多部強檔，《終極戰士》系列最新力作《終極戰士：獸獵者》，8月18日上架全新漫威英雄影集《律師女浩克》。

HBO原創影集《龍族前傳》改編自作家喬治·R·R·馬丁所著小說《冰與火之歌前傳：血火同源》， 將在8月22日重磅上架HBO GO，同時於每周一晚上9點台灣大寬頻HBO（第65台）及HBO HD(第235台)播出最新集數。10月31日前訂購HBO GO，月付99元，可隨時線上觀看《龍族前傳》再送影集周邊好禮，再抽內含托特包、馬克杯和鴨舌帽的龍族福袋，並能一次觀賞《冰與火之歌：權力遊戲》全8季精采內容，以及《美少女的謊言：原罪》、《湯姆貓與傑利鼠：牛仔崛起》等HBO GO新片。

第二十二屆文化部金視獎得獎名單出爐！台灣大寬頻旗下永佳樂數位有線電視及聯禾數位有線電視共入圍3項獎項，並由聯禾數位有線電視第11度榮獲服務推動類-公用頻道經營獎殊榮，受文化部肯定。