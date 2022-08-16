大車隊（2640）16日公布半年報，上半年合併營收12.08億元、年增19.31％，稅後淨利1.77億元、年增55％，EPS為3.11元，營收及EPS雙創同期新高。

大車隊表示，上半年疫情雖嚴峻，大車隊發揮集團多角化經營綜效，整體獲利仍穩健成長，包括計程車媒合、廣告媒體業務營收上半年皆雙位數增長。

展望下半年，隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，疫情共存趨勢明顯，交通出行需求與商業活動勢必大幅增加，同時疫情改變消費者習慣，有助交通出行、生活媒合服務單量再次攀高，大車隊第三季營收要拚單季新高，進入第四季旺季，全年營收獲利也有機會挑戰新高。

大車隊為提升平台用戶體驗與黏著度，持續優化55688生活媒合平台APP使用介面。一月中旬上線的「It’s on me」你搭車我買單的全新購物服務，本月再推改版慶，購物享最高50％搭車金回饋，搭車金周周加碼送活動至8月底。

55688集團旗下品牌「潔衣家」擁有三座全台最大專業智能洗衣廠，與全台四大超商合作超過12,000家服務據點，提供消費者24小時A店送、B店取的便利洗衣服務，也可在離島使用，8月底前至超商送洗89折，使用A送B取再送整袋5折券，提供國旅出遊的消費者輕鬆洗衣新選擇。新服務與活動有助55688 APP會員黏著度與帶動生活媒合平台增長。

大車隊全台計程車數市佔24％，每4台就有1台是台灣大車隊，每年服務高達8,000萬趟次，用戶規模超過650萬，提供多達29種支付方式，包含各家信用卡、電子支付等，及8種點數折抵車資方案，2021年全額使用點數折抵車資達2萬趟次。