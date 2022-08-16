Uber Eats今（16）日公布麥當勞美味大數據，並宣布與麥當勞合作，自8月17日起至9月27日期間，同步於麥當勞餐廳、歡樂送及 Uber Eats 平台開賣期間限定新品「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿套餐」及「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，並於8月17日起長期推出早餐時段限定「現烤焙果指定套餐」，無論是想讓味蕾一遊韓國，或是享受元氣滿滿早晨，都能在Uber Eats點到。

美式餐點是Uber Eats最受消費者歡迎的前五大餐飲類別之一，其中國際連鎖速食品牌麥當勞最深受消費者喜愛。繼今年4月推出消費者反應熱烈的韓風炸雞人氣套餐，上線Uber Eats首週即衝上熱門排行榜第三名。Uber Eats與麥當勞再度攜手合作，期間限定開賣「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」及「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿套餐」，「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」以先烤後炸、高溫鎖汁至金黃酥脆、外酥內嫩的麥脆雞腿，裹上韓國直送的不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬，由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料調製而成獨特醬汁，展現獨特正韓風味。

「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」單點價70元，「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿套餐」內含2塊蜂蜜洋釀韓風炸雞腿、十塊麥克雞塊、中杯飲料，套餐價269元。此外，這次也推出早餐時段限定的「現烤焙果指定套餐」，外Ｑ內軟焙果，配上奶香濃郁乳酪抹醬及酸甜草莓果醬，雙醬雙享受，現烤焙果搭配六塊麥克雞塊、薯餅、冰/熱蜂蜜奶茶，套餐價176元。歡慶新品上市，麥當勞加碼經典那堤搭配4塊麥克雞塊組合第二件五折優惠。

根據Uber Eats大數據分析，麥當勞餐點選擇多元、備餐快速、品質穩定，平均備餐時間只要5分鐘，深受消費者喜愛而擁有平均高達4.9分好評！過去三個月曾點購過麥當勞的消費者，平均每份訂單會點購2份餐點，最受歡迎的Top5套餐，由「雙層牛肉吉事堡套餐」奪下冠軍寶座，亞軍是「勁辣雞腿堡套餐」，而後依序為「大麥克套餐」、「6塊麥克雞塊套餐」及「麥香魚套餐」等口味經典不敗；Uber Eats也發現，消費者於點購「雙層牛肉吉事堡套餐」同時，經常一併訂購勁辣雞堡、麥香魚、大麥克、麥克雞塊套餐及蘋果派來大飽口福。

過去三個月曾點購過麥當勞的消費者中，有4成周周都至少訂購一次，以周末訂單量較高，平日周間則以周五較多，顯示消費者在辛苦工作一週後，以麥當勞慰勞自己，輕鬆迎接周末到來。全日時段以午餐、晚餐、早餐為前三大熱門點購時段，消費者最愛的早餐與宵夜皆為「豬肉滿福堡加蛋套餐」，由香嫩柔軟太陽蛋、香煎豬肉片、切達吉事、還有軟中帶勁滿福麵包完美組合，為一天的開始和結尾帶來滿滿幸福感。

從地區來看，最多人愛用Uber Eats點購麥當勞的地區，由「新北板橋區」拿下第一，第二是「新竹東區」，而後為「台北大安區」、「桃園中壢區」、「台中西屯區」，主要集中於人口較密集的都會區。